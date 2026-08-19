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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Dominik Livakovic için Barcelona'nın devreye girmesi ve Hırvat kaleciyle anlaşmaya varması gündeme bomba gibi düşerken transferin perde arkası ortaya çıktı.

BARCELONA FENERBAHÇE İLE SON DETAYLARI GÖRÜŞÜYOR

Hırvat basınından Index'in haberine göre; Barcelona anlaşmaya vardığı Livakovic için Fenerbahçe ile 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar üzerinden son detayları görüşüyor.

LIVAKOVIC DINAMO ZAGREB'E KİRALANACAK

Katalan kulübünün Livakovic'i bu sezon kaleci rotasyonunda kullanmayacağı ve 29 yaşındaki tecrübeli eldiveni eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralayacağı ifade edildi.

Livakovic geçtiğimiz sezonun devre arasında da kiralık olarak Dinamo Zagreb'e transfer olmuş ve sezonu Hırvat ekibiyle tamamlamıştı.

GELECEK SEZON İÇİN PLAN HAZIR

Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Barcelona'nın Livakovic'i gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü aktarıldı.

Hırvat kalecinin 2027-2028 sezonundan itibaren Barcelona'nın ikinci kalecisi olarak görev yapmasının planlandığı kaydedildi.

TRANSFERDE ANDY BARA DETAYI

Hırvat basınının "sansasyonel" olarak nitelendirdiği transferde menajer Andy Bara'nın önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Bara ile Barcelona Başkanı Joan Laporta arasındaki ilişkinin transfer görüşmelerini kolaylaştırdığı ve Livakovic'in geleceğine ilişkin bu formülün ortaya çıkmasında etkili olduğu belirtildi.