ABD-İran savaşının patlak vermesinin ardından Esteghlal forması giyen Munir El Haddadi'nin Türkiye'ye kaçtığı aktarıldı.

KALKIŞA HAZIRLANIRKEN SALDIRILAR NEDENİYLE UÇUŞ İPTAL OLDU

İspanyol basınından Marca'ya konuşan El Haddadi'nin yakınları yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Munir Tahran'da Ivan Sanchez ile birlikte İspanya'ya gelmek üzere uçağa bindi ancak kalkışa hazırlanırken hava saldırıları nedeniyle uçuş iptal oldu.

TÜRKİYE'YE 16 SAATLİK KARAYOLU YOLCULUĞUYLA ULAŞTI

Başka seçenek kalmayınca, kulüp Munir'i karayoluyla götürmesi için bir şoför ayarladı. Munir, Türk sınırına kadar 16 saatlik bir yolculuğa katlandı."

MUNIR İSPANYA'YA DÖNÜŞ İÇİN TÜRKİYE'DE BEKLİYOR

Munir'in İspanya'ya dönüş için şimdilik Türkiye'de bulunduğu ve durumunun iyi olduğuğu belirtiliyor.