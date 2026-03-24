Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız sağ beki Jules Kounde, katıldığı bir canlı yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

KOUNDE: 'KENDİNİZİ BİLE DUYAMIYORMUŞSUNUZ'

Yıldız oyuncu daha önce Galatasaray ile karşılaşmadığını belirtse de sarı kırmızılı taraftarların methini duyduğunu yarattıkları atmosferin etkileyici olduğunu ifade etti.

Kounde, "Galatasaray’la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ATMOSFERİYLE DAMGA VURMUŞTU

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine karşı evinde taraftarlarının yarattığı atmosferle birçok kez gündem olmuştu.