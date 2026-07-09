Barcelona, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri için önemli mesafe kat etti.
KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano’nun haberine göre, Katalan ekibi, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
KARARINI DORTMUND’A BİLDİRDİ
Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Alman futbolcunun, Barcelona’ya transfer olmak istediğini Borussia Dortmund yönetimine ilettiği belirtildi.
KULÜPLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR
Oyuncu cephesiyle anlaşma sağlayan Barcelona’nın, transferi tamamlayabilmek için Borussia Dortmund ile bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor.