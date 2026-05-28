Barcelona, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Katalan devi, hücum hattını yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

GORDON TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Geçtiğimiz sezon başında Manchester United’dan kiralanan Marcus Rashford için satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmezken Barcelona’nın önceliği Newcastle United forması giyen Anthony Gordon oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan kulübü, İngiliz yıldızın transferini bitirme aşamasına geldi. Barcelona yönetiminin bu transfer için Newcastle’a yaklaşık 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Barcelona’nın transfer listesindeki bir diğer yıldız ise Julian Alvarez.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre; sportif direktör Deco, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli golcünün temsilcileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Katalan ekibinin, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Alvarez transferini sonuçlandırmak istediği ifade edilirken, bu operasyonun maliyetinin 100 milyon euroyu bulabileceği öne sürüldü. Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçına 17 Haziran’da çıkacak olması nedeniyle Barcelona yönetiminin süreci hızlandırdığı kaydedildi.

49 MAÇTA 20 GOL 9 ASİSTLE OYNADI

26 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 49 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Kariyerinde daha önce Manchester City F.C. ve Club Atlético River Plate formalarını da terleten Alvarez, 2024 yazında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e transfer olmuştu.