Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.

Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazandı.

YAMAL HAMLESİ

Skor 5-0’a geldiğinde oyuna Lamine Yamal’ı alan Hansi Flick, dünya basınında konuşuldu.

RAPHINHA YILDIZLAŞTI

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Raphinha attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maça damga vuran isim oldu.

FİNALDEKİ RAKİP

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak diğer yarı finalin maçın kazananı, Barcelona’nın finaldeki rakibi olacak.