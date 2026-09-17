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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Barcelona, La Liga’nın 6. haftasında Racing’i 7-2 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Sezonun ilk bölümünde hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan Katalan ekibi, ligdeki 6 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

BARCELONA’DAN RACING’E FARKLI TARİFE

La Liga’nın 6. haftasında Racing’i ağırlayan Barcelona, rakibini 7-2’lik skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Cancelo, üç kez ağları havalandıran Raphinha, Jesus ve Yamal kaydetti. Raphinha’nın gollerinden ikisi penaltıdan gelirken, Villalibre de topu kendi ağlarına gönderdi.

Racing’in Barcelona karşısındaki iki golünü ise Gueye ile Zabiri attı.

6 MAÇTA 28 GOLLÜK PERFORMANS

Barcelona, İspanya Ligi’nde geride kalan 6 haftada puan kaybı yaşamadı. Bu süreçte rakip kalelere 28 gol bırakan Katalan temsilcisi, karşılaşma başına 4,6 gol ortalamasına ulaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde de ilk maçına galibiyetle başlayan Barcelona, Feyenoord’u 5-1 mağlup etti. Böylece İspanyol ekibi, bu sezon oynadığı 7 resmi müsabakada toplam 33 gol kaydetmiş oldu.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim’de oynanacak karşılaşmada Katalan ekibini İstanbul’da ağırlayacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Barcelona’nın sezonun ilk bölümündeki yüksek gol üretimi, Galatasaray karşılaşması öncesinde İspanyol temsilcisinin hücum gücünü bir kez daha gündeme taşıdı.