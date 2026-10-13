UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların taraftar desteğini arkasına alacağı kritik mücadele öncesinde Barcelona'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
BARCELONA'DAN "CEHENNEM" PAYLAŞIMI
İspanyol ekibi, takım otobüsünün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne doğru ilerlediği anlara ait uzaktan çekilmiş bir video yayımladı.
Barcelona, söz konusu görüntüleri "Cehenneme giden yol" ifadeleriyle paylaştı.
Highway to Hell https://t.co/wYledz44c1— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2026
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer, geçmişten bu yana Avrupa maçlarında sık sık "cehennem" benzetmesiyle anılıyor.
Barcelona'nın bu ifadeye gönderme yapan paylaşımı, iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak.