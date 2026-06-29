Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Daily Mail'in haberine göre, Barcelona yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için dünya yıldızı Harry Kane'i gündemine aldı.

Robert Lewandowski ile yollarını ayıran Katalan ekibinin, ilk olarak Atletico Madrid'in golcüsü Julian Alvarez için girişimlerde bulunduğu ancak olumlu sonuç alamayınca rotasını Bayern Münih'in İngiliz yıldızına çevirdiği iddia edildi.

BARCELONA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Haberde yer alan bilgilere göre Barcelona, Bayern Münih ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Harry Kane'in transferi için oluşabilecek en küçük fırsatı dahi değerlendirmeyi planlıyor.

Katalan kulübünün, transferi gerçekleştirebilmek adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

BAYERN'DE MUTLU

Öte yandan Harry Kane'in Bayern Münih'teki kariyerinden memnun olduğu ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından Alman deviyle yeni sözleşme imzalamasının da gündemde olduğu aktarıldı.

MÜTHİŞ SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki İngiliz golcü, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 61 gol kaydederek Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri olmayı sürdürdü.