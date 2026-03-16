İspanya’nın köklü kulüplerinden Barcelona’da yapılan başkanlık seçiminde kazanan isim Joan Laporta oldu.

Katalan kulübünde gerçekleştirilen seçimde Laporta, rakibi Victor Font’u geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Seçimde toplam 48 bin 480 oy kullanıldığı açıklandı.

2031’E KADAR GÖREVDE

Seçim sonucunun ardından Joan Laporta’nın Barcelona’daki başkanlık görevine 2031 yılına kadar devam edeceği duyuruldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşayan Laporta ve yönetim ekibi dans edip tezahüratlarda bulunarak seçim zaferini kutladı.

HANSI FLICK VE BAZI OYUNCULAR DA OY KULLANDI

Barcelona’da seçim sürecine kulüp içinden de yoğun katılım oldu.

Takımın teknik direktörü Hansi Flick ile birlikte futbolcular Dani Olmo, Gavi ve Ronald Araujo da oy kullanan isimler arasında yer aldı.

Kulübün eski yıldızları Sergio Busquets ve Xavi Hernandez de seçimde oy kullandı.

Barcelona Kadın Futbol Takımı’nın yıldız oyuncularından Aitana Bonmatí de seçim sürecine katılan isimler arasında yer aldı.