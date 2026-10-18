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Kaynak: Haber Merkezi

Barcelona'da Eric Garcia ve Jules Kounde sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalacak. Real Betis maçının ardından yapılan kontrollerde Garcia'nın sağ uyluğunda, Kounde'nin ise sol ayak bileğinde sakatlık tespit edildi.

ERIC GARCIA 3-4 HAFTA YOK

Eric Garcia'nın sahalara dönüşünün 3 ila 4 haftayı bulması bekleniyor. İspanyol savunmacı bu nedenle PSG karşılaşmasının yanı sıra Real Madrid ile oynanacak El Clasico'da da forma giyemeyecek.

Jules Kounde'nin PSG maçında oynayamayacağı kesinleşirken, Fransız futbolcunun El Clasico'ya yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Barcelona, PSG karşılaşmasının ardından 25 Ekim'de Real Madrid ile El Clasico'da karşılaşacak.