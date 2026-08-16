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Barcelona, eski futbolcusu Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli sağ bek, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesini feshederek serbest oyuncu konumuna geçti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun transfer işlemlerini tamamlamak ve resmi sözleşmeyi imzalamak için salı günü Barcelona'ya gitmesi bekleniyor.

AL HİLAL İLE YOLLAR AYRILDI

Haberde, Cancelo'nun Al Hilal'de bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüple anlaşarak ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Portekizli oyuncunun ayrılık kararında Al Hilal'in yabancı oyuncu kontenjanı, teknik direktör Simone Inzaghi ile yaşadığı görüş ayrılıkları ve Avrupa'ya dönme isteğinin etkili olduğu ifade edildi.

BARCELONA'NIN MALİYETİ DÜŞTÜ

Transfer döneminin başında Al Hilal'in Cancelo için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte Barcelona'nın oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı yakaladığı aktarıldı.

Katalan ekibinin bu sayede yalnızca oyuncunun maaşı ve sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya odaklandığı kaydedildi.

FLİCK'İN KADRO PLANLARINDA YER ALIYOR

Teknik direktör Hansi Flick'in, Cancelo'nun özellikle her iki bek pozisyonunda da görev yapabilmesi nedeniyle transferine onay verdiği ve deneyimli futbolcuyu yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak gördüğü ifade edildi.

Barcelona yönetiminin de Portekizli futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ÜÇÜNCÜ BARCELONA DÖNEMİ

Transferin resmiyet kazanması halinde Joao Cancelo, Barcelona formasını üçüncü kez giyecek.

Daha önce 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Katalan ekibinde forma giyen deneyimli futbolcu, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında da yeniden takıma katılmıştı. Tarafların bu kez kalıcı bir anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtiliyor.