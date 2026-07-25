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Barcelona'nın Spotify Camp Nou Stadı'nda devam eden yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 54 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.

İŞ KAZASI SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Katalonya Bölge Polisi'nin açıklamasına göre; 54 yaşındaki işçinin cuma günü statta yürütülen çalışmalar sırasında aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen işçi kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARCELONA'DAN TAZİYE MESAJI

Barcelona Kulübü, yaşanan trajedinin ardından yayımladığı açıklamada, 'Spotify Camp Nou yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden çalışan nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına en içten taziyelerimizi ve desteğimizi iletiyoruz' ifadelerine yer verdi.

LAPORTA AİLEYLE TEMASA GEÇECEK

Kulüp açıklamasında ayrıca Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da hayatını kaybeden işçinin ailesine şahsen taziyelerini ileteceği ve kulüp adına her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

YENİ CAMP NOU 2028'DE TAMAMLANACAK

Spotify Camp Nou'nun yenileme çalışmaları Haziran 2023'te başlamıştı. Kapasitesi 105 bin seyirciye çıkarılacak statta çalışmaların 2028 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.