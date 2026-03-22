La Liga’nın 29. hafta müsabakasında lider Barcelona ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Camp Nou’da oynanan maçı Katalan ekibi, savunma oyuncusu Ronald Araujo’nun 24. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardı.

Golün asistini ise bir diğer savunmacı Joao Cancelo yaptı.

Barcelona, aldığı galibiyetin ardından puanını 73’e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Vallecano ise 32 puanda kaldı.

Katalan ekibi bir sonraki maçında Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak; zorlu mücadele şampiyonluk yolunda Barcelona’nın kritik maçlarından biri olacak.

La Liga’da formsuz bir dönemden geçen Vallecano ise önümüzdeki hafta sahasında Elche CF’yi ağırlayacak.

GECE KRİTİK MAÇ

73 puana sahip Barcelona’nın ligdeki en yakın takipçisi olan Real Madrid, bu akşam derbi karşılaşmasında Atletico Madrid ile sahasında karşılaşacak. Başkent ekibinin 28 maç sonunda 66 puanı bulunuyor.