İspanya La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu. Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, üst üste 8. kez sahadan galip ayrıldı.

Mücadelede ilk gol 12'de geldi. Raphinha kendisinin düşürüldüğü pozisyonda kazanılan penaltıyı kullandı. Kaleciyi terse yetiren Brezilyalı futbolcu Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Villarreal'de Renato Veiga, 39'da Yamal'a yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Barcelona, 63'te Lamine Yamal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-0 sona erdi.

Puanını 46'ya yükselten Barcelona en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde bulunuyor. Villarreal ise 35 puanda kaldı ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.