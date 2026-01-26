Barcelona'nın dünyaca ünlü stadyumu Spotify Camp Nou'da devam eden yenileme çalışmaları, şiddetli yağış ve dolu sonrası ortaya çıkan görüntülerle tartışmaların odağına yerleşti.

FC Barcelona’nın Real Oviedo’yu 3-0 mağlup ettiği maç sırasında bastıran sağanak, inşaat halindeki stadyumda zor anlar yaşanmasına neden oldu.

BASIN VE PROTOKOL TRİBÜNÜ SULAR ALTINDA

Henüz çatı ve kubbe montajı tamamlanmayan stadyumda, yağışla birlikte basın tribünü tamamen suyla doldu. Marca gazetesi, çalışma alanlarının sular altında kaldığı görüntüleri "Bu alanlar tamamen sular altında kaldı" başlığıyla paylaştı.

Benzer sahneler protokol tribününde de yaşandı. Kulüp Başkanı Joan Laporta ve yönetim kurulu üyelerinin şemsiyesiz yakalandığı anlar, İspanyol medyasında geniş yankı buldu.

Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri, yaşananları "tarihi ve benzeri görülmemiş görüntüler" olarak nitelendirdi.

Stadyumun iç kısımlarında da ciddi sızıntılar meydana gelirken, pek çok taraftarın tribünleri erken terk ettiği görüldü.

OKLAR YÜKLENİCİ FİRMA LİMAK İNŞAAT’A ÇEVRİLDİ

Yaşanan bu aksaklıklar, projenin ana yüklenicisi olan Türk firması Limak İnşaat’a yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. İspanyol basınındaki analizlerde, yaklaşık 1.5 milyar Euro değerindeki ihaleyi kazanan firmanın düşük teknik puan aldığı iddiaları yeniden gündeme taşındı. Yaşananların, Avrupa’da faaliyet gösteren Türk müteahhitlik sektörü için "olumsuz bir referans" oluşturabileceği yorumları yapıldı.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİLİ

Sızıntılar ve gecikmeler nedeniyle öfkeli olan Barcelonalı taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Limak nos ha dejado un Camp Nou que parece un colador con la lluvia. Vergüenza ajena." (Limak bize yağmurda süzgeç gibi bir Camp Nou bıraktı. Utanç verici.)

"Escándalo Limak otra vez: goteras en prensa y palco mojado. ¿Cuándo terminarán esta chapuza turca?" (Limak skandalı yine: Bu rezalet ne zaman bitecek?)

"Laporta eligió Limak por barato y ahora pagamos con retrasos y lluvias dentro del estadio. Incompetencia total." (Laporta ucuz diye Limak'ı seçti, şimdi gecikme ve stad içinde yağmurla ödüyoruz. Tam bir yetersizlik.)

"No es diluvio, es el Camp Nou de Limak inundado. Qué vergüenza para un club como el Barça." (Bu sel değil, Limak'ın Camp Nou'su su. Barça gibi bir kulüp için utanç.)

KULÜPTEN "GEÇİCİ DURUM" SAVUNMASI

Tepkiler üzerine açıklama yapan Barcelona kulüp yetkilileri, yenilenen drenaj sisteminin başarıyla çalıştığını ve saha zemininin yağıştan etkilenmediğini belirtti.

Üst yapıdaki su sızıntılarının ise inşaatın devam etmesi nedeniyle "geçici bir durum" olduğu vurgulandı.