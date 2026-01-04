La Liga’da yoluna lider şekilde devam eden Barcelona, derbide zefer elde etti. Maçta golleri İspanyol devi kulüp adına 86. dakikada Dani Olmo ve 90. dakikada Lewandowski kaydetti.

Hansi Flick'in öğrencileri, bu sonuçla galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve ligdeki puanını 49 yaparken Espanyol, ise 33 puanda kaldı.

GOL MAKİNESİ

Barcelona, bu galibiyetle beraber ligde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet almış oldu. Ayrıca Barcelona, bu süreçte rakip fileleri tam 53 kez sarstı.

La Liga'nın sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak. Espanyol ise Levante'ye misafir olacak.