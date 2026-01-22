Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag evinde Barcelona'yı ağırladı. Çekişmeli geçen maçı İspanyol ekibi muhteşem bir dönüşle 4-2 kazandı.

Ev sahibi Slavia Prag, 10. dakikada Vasil Kusej’in golüyle maçta öne geçti. Barcelona, bu gole 34 ve 42. dakikalarda Fermin Lopez’in kaydettiği gollerle yanıt verdi. Slavia Prag ise 44. dakikada Robert Lewandowski’nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, 63. dakikada Dani Olmo’nun golüyle yeniden öne geçti. 70. dakikada Robert Lewandowski’nin attığı golle farkı ikiye çıkaran İspanyol temsilcisi, karşılaşmada üstünlüğünü pekiştirdi.

FERMIN ÇOK BAŞKA

Barcelona'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Fermin Lopez, bu maçta da 2 gol atarak takımının aldığı galibiyette önemli bir rol üstlendi. Bu karşılaşmayla beraber takımına bu sezon çıktığı 24 maçta 10 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

SLAVIA PRAG'IN ŞANSI BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 3 puanda kalan Slavia Prag'ın herhangi bir şansı kalmadı; Çekya ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bir sonraki maçta Pafos ile karşılaşacaklar.

BARCELONA'NIN GÖZÜ İLK 8'DE

Bu galibiyetle puanını 13’e yükselten İspanyol ekibi, haftayı 9. sırada tamamladı. Barcelona, bir sonraki ve son maçında Kopenhag’ı sahasında konuk edecek.