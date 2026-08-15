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Barcelona, transfer döneminin en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirmek için Rodri ısrarını sürdürüyor.

Katalan ekibinin Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için üçüncü resmi teklifini yaptığı belirtildi.

İLK İKİ TEKLİF REDDEDİLDİ

Barcelona'nın Rodri için yaptığı ilk teklifin 45 milyon euro artı bonuslar olduğu ancak Manchester City'nin bu öneriyi kabul etmediği aktarıldı.

İspanyol devi bunun üzerine şartları iyileştirerek ikinci kez İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

İkinci teklifin bonusların tamamının devreye girmesi halinde 65 milyon euroya kadar ulaşabileceği, ancak Manchester City'nin bu öneriye de olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

BARCELONA'DAN ÜÇÜNCÜ TEKLİF

Barcelona iki kez ret cevabı almasına rağmen transferden vazgeçmedi.

Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Katalan ekibi, Rodri için üçüncü teklifini Manchester City'ye iletti.

Yeni teklifin 60 milyon sterlinin üzerinde olduğu, bunun da güncel karşılığıyla 70 milyon euroyu aşan bir rakama denk geldiği ifade edildi.

Barcelona'nın teklifini bir kez daha yükseltmesinin ardından gözler Manchester City'nin vereceği karara çevrildi.