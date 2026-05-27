La Liga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona transfer çalışmalarına hızlı başladı.

BARCELONA ANTHONY GORDON İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Hansi Flick yönetimindeki Katalan devi, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Gordon ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına varan Barcalona Newcastle United ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

NEWCASTLE YAKLAŞIK 95 MİLYON EURO İSTİYOR

Newcastle'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 95 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve Barcelona'nın bu rakama çıkmak istemediği de İngiliz medyasına yansıyan transfer iddiaları arasında.