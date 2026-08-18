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Kaynak: AA

Barcelona, Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

BARCELONA RODRI'Yİ RESMEN AÇIKLADI

Katalan ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Rodri böylece 7 sezon formasını giydiği Manchester City'den ayrılarak LaLiga'ya döndü.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İspanya Milli Takımı oyuncusu, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Taktik zekası, topa hakimiyeti, topu geri kazanma yeteneği ve paslarındaki isabetliliğiyle öne çıkıyor."

MANCHESTER CITY'DE 7 SEZONDA KAZANMADIĞI KUPA KALMADI

Rodri, Manchester City'de geçirdiği 7 sezonda İngiltere ve Avrupa'da birçok şampiyonluk yaşadı.

İspanyol orta saha, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu elde etti.

Rodri ayrıca Manchester City formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı birer kez kazandı.

30 yaşındaki futbolcu, Manchester City'deki 7 sezonluk döneminin ardından kariyerini 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı Barcelona'da sürdürecek.