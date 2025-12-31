25 yaşındaki forvet oyuncusunun, Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 37 yaşındaki Robert Lewandowski yerine takviye yapmak isteyen Barcelona, ara transfer döneminde1.90 boyundaki Sırp santraforu uygun bir bedelle transfer etmek istiyor.

Dusan Vlahovic, 29 Kasım’da Cagliari ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Sırp yıldızın, tahmini olarak Mart ayının başında sahalara dönmesi bekleniyor. Dusan Vlahovic’in sözleşmesini uzatmama kararı alması, Barcelona’ya transferini kolaylaştıracak.

GENÇ YAŞTA PARLADI

Kariyerine ülkesinin Partizan takımıyla başlayan Dusan Vlahovic, genç yaşında gösterdiği performansla 2018 yılında İtalya Serie A ekibi Fiorentina’ya transfer oldu. Fiorentina formasıyla gösterdiği performansla dev takımların radarına giren oyuncu, 2022 yılında 84 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a transfer oldu.

17 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla 17 maçta 6 gol atarken 2 de asist yaptı.