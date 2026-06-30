Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
HEDEF JULİAN ALVAREZ
The Athletic'in haberine göre Katalan ekibi, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i transfer listesinin üst sıralarında tutuyor.
DÜNYA KUPASI SONRASI HAREKETE GEÇECEK
Haberde, Barcelona'nın 26 yaşındaki Arjantinli golcü için Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'e yeni bir teklif sunmayı planladığı belirtildi.
GÖZLER ATLETİCO MADRİD'DE
Barcelona'nın yapacağı yeni hamleye Atletico Madrid'in nasıl yanıt vereceği merak edilirken, transfer görüşmelerinin turnuva sonrasında hız kazanması bekleniyor.