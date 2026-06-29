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Yaz transfer döneminde golcü arayışlarını sürdüren Barcelona'nın, Harry Kane için harekete geçtiği öne sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre; Katalan ekibi, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane'in temsilcileriyle ilk teması kurarak olası bir transferin şartlarını yokladı. Tarafların, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından görüşmeleri yeniden değerlendirme konusunda mutabık kaldığı iddia edildi.

KANE'İN ÖNCELİĞİ BAYERN MÜNİH

Haberde, 32 yaşındaki golcünün Bayern Münih'te mutlu olduğu ve temsilcilerinin Barcelona'nın ilk temasına olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Kane cephesinin önceliğinin Alman kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri olduğu ifade edildi.

Öte yandan Bayern Münih'in de sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve gelecek tekliflere direnç göstermeyi planladığı aktarıldı.

BARCELONA FIRSAT KOLLUYOR

Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Barcelona'nın, Dünya Kupası sonrasında şartların değişmesi halinde Harry Kane transferi için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu kaydedildi.

İngiliz yıldız, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında 3 gole imza atarken, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 61 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergilemişti.