Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona Lyon'u 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

BARCELONA İKİNCİ YARIDA MAÇI KOPARDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede 55'te Ewa Pajor gol perdesini açtı. 69'da hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atan Pajor farkı ikiye çıkardı.

Son dakikalara girilirken oyun kontrolünü elinde tutan Barcelona Salma'nın 90 ve 90+3'te attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi ve bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

SON 5 YILDA 4. ŞAMPİYONLUĞU

Sezonu namağlup tamamlayan ve oynadığı 11 maçta toplam 45 gol atan Barcelona son 5 yılda 4. kez bu mutluluğu yaşayarak önemli bir başarı elde etti.