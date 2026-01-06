Fabrizio Romano'nun haberine göre, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Barcelona, Hansi Flick’in isteği doğrultusunda Joao Cancelo ile anlaşma sağladı.

31 yaşındaki savunma oyuncusu Cancelo, 2023/24 sezonunda Manchester City’den kiralık olarak Barcelona forması giydi. Barcelona formasıyla 42 maça çıkan Cancelo, 4 gol atarken, 5 de asist yaptı.

ANLAŞMA KİRALIK

Barcelona, Andreas Christensen’in sakatlığı ve Ronald Araujo’nun ruh sağlığı problemleri nedeniyle savunma hattına takviye yapıyor. Katalan ekibi, sağ bek ve sol bek pozisyonlarında görev alabilen Cancelo’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.