Barcelona, La Liga’nın 33. haftasında sahasında Celta Vigo’yu 1-0 mağlup etti. Katalan ekibi üç puanı alırken gecenin sevinci, Lamine Yamal’ın yaşadığı sakatlık endişesiyle gölgelendi.

GALİBİYET GOLÜ YAMAL’DAN

Karşılaşmanın tek golü 40. dakikada penaltıdan geldi. Topun başına geçen genç yıldız Lamine Yamal, hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

Barcelona, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

YAMAL İLK YARIDA ÇIKTI

Golü atan Yamal, ilk yarının uzatma bölümünde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve kenara alındı. Genç oyuncunun oyundan erken çıkışı Camp Nou tribünlerinde büyük endişe yarattı.

YIRTIK ŞÜPHESİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Yamal’ın sol hamstring bölgesinde ağrı hissettiği ve kas yırtığı şüphesi bulunduğu belirtildi.

Perşembe günü detaylı kontrollerden geçecek yıldız futbolcuda yırtık tespit edilmesi halinde yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

DE JONG TARİHE GEÇTİ

Barcelona’da 73. dakikada oyuna giren Frenkie de Jong ise kulüp tarihine geçti. Hollandalı orta saha, 293 maçla Barcelona forması giyen en çok maça çıkan Hollandalı oyuncu oldu.

PUAN FARKI KORUNDU

Bu galibiyetle Barcelona puanını 82’ye yükseltti ve takipçisi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Celta Vigo ise 44 puanda kaldı.