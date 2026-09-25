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Barcelona, yenilenen Spotify Camp Nou için geliştirdiği yeni ticari modelle önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Katalan kulübü, stratejik ortağı Legends Global ile birlikte Camp Nou'daki 2 bin VIP koltuğu uzun vadeli kullanım modeliyle satışa çıkardı.

700 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR

Barcelona'nın yeni satış modelinde müşterilere 15 veya 30 yıllık sözleşmeler sunulacak. Peşin ödeme yapan müşteriler, sözleşme süresi boyunca Camp Nou'nun özel bölümlerindeki koltukların kullanım lisansına sahip olacak.

VIP hizmetlerin de dahil olacağı anlaşmalardan Barcelona'nın yaklaşık 700 milyon euro garantili gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Satış sürecinin yaklaşık iki buçuk sezonda tamamlanması planlanıyor.

DAHA ÖNCE 380 MİLYON EURO GELİR GARANTİLENDİ

Barcelona'nın Camp Nou'daki VIP alanlara yönelik ilk çalışmasından da önemli bir gelir sağladığı belirtildi.

Kulübün daha önce 5 bin VIP koltuğu uzun vadeli sözleşmelerle satarak 380 milyon euroyu aşan garantili gelir oluşturduğu aktarıldı.

Spotify Camp Nou'daki localar ve diğer özel tribün bölümlerinin de tamamen satıldığı ifade edildi.

CAMP NOU DEV BİR TİCARİ VARLIĞA DÖNÜŞÜYOR

Barcelona'nın amacı yenilenen Camp Nou'nun gelir modelini yalnızca maç günü ve standart bilet satışlarına bağımlı olmaktan çıkarmak.

VIP koltuklar, localar ve ağırlama hizmetlerinin genişletilmesiyle birlikte Katalan ekibi, stadını uzun vadeli ve yüksek gelir üreten ticari bir varlığa dönüştürmeyi planlıyor.