Barcelona, La Liga’da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen gecede Atletico Madrid deplasmanında 2-1 kazanırken Real Madrid’in mağlup olduğu haftada puan farkını 7’ye çıkardı.

METROPOLITANO’DA RÖVANŞ

Barcelona, son olarak Kral Kupası'nda çıktığı Metropolitano deplasmanında Atletico Madrid’e 4-0 mağlup olmuştu.

Bu kez sahada farklı bir reaksiyon gösteren Katalanlar, Atletico Madrid'in 1-0 öne geçtiği karşılaşmada geri dönüşe imza atarak bu statta oynadığı son maçın da kötü hatıralarını silmiş oldu.

BARCELONA RASHFORD VE LEWANDOWSKI İLE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 39. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçti. Ancak Barcelona bu gole çabuk cevap verdi.

42. dakikada Marcus Rashford skora dengeyi getirirken son sözü ise 87. dakikada tecrübeli golcü Robert Lewandowski söyledi.

Nico Gonzalez, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı! 🔴 pic.twitter.com/bzRWG9gAMj — S Sport (@ssporttr) April 4, 2026

KIRMIZI KART MAÇIN KIRILMA ANI OLDU

Atletico Madrid’de Nico Gonzalez’in ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kart, maçın kırılma anlarından biri oldu.

MADRID'DE İKİ BÜYÜK KULÜBÜN DE 2-1 HÜZNÜ

Barcelona bu galibiyetle birlikte hem Atletico'dan rövanşı aldı hem de zirvedeki konumunu güçlendirdi.

Aynı gecede Real Madrid’in Mallorca’ya 2-1 kaybetmesiyle birlikte Katalan ekibi aradaki farkını da açtı.

Madrid'de ise hem Atletico hem de Real taraftarları 2-1'lik mağlubiyetlerin hüznünü yaşadı.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Üst üste 6. galibiyetini alan Barcelona, son 8 haftaya girilirken 76 puana ulaştı. Real Madrid ile arasındaki farkı 7’ye çıkaran Luis Enrique'nin ekibi şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.