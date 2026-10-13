UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray ve İstanbul hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün köklü geçmişine ve taraftar gücüne dikkat çeken Laporta, karşılaşmanın Şampiyonlar Ligi'nin en iyi maçlarından biri olacağına inandığını belirtti.

'GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK BÜYÜK BİR ONUR'

Joan Laporta'nın açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'u, bu şehri seviyorum. Burada Galatasaray'ın başkanı ve Türkiye'deki bu tarihi kulüple birlikte olmak benim için harika bir onur. Bir adaya sahip de tek kulüp. Bu çok özel. İki takım arasında çok güzel bir maç olacak. Futbol tarihinde yer alan, destekçileri olan iki kulüp. Çok güçlü bir takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi maçlarından olacak. Dünyanın en iyi futbol organizasyonundayız. Galatasaray'a karşı oynamak büyük bir onur."



