La Liga devi Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi ve projeye dahil diğer kulüplere, Barcelona’nın projeden çekilme kararının bildirildiği ifade edildi.

Daha önce 12 kulüp tarafından kurulan proje kapsamında Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa süre sonra projeden ayrılmıştı. 2023 yılında Juventus’un da çekilmesiyle geriye sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.