Avrupa'nın dört büyük futbol liginde hafta sonu heyecanı devam etti. Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A’daki maçlarda zirvedeki takımlar puanlarını korudu. LaLiga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih, Ligue 1’de PSG liderliğini sürdürdü. İngiltere Premier Lig’de ise Federasyon Kupası nedeniyle maçlar oynanmadı.

BARCELONA ART ARDA 6. GALİBİYETİNİ ALDI

LaLiga’da Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid’i Marcus Rashford ve Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 6. zaferine ulaştı. Ev sahibi ekipte Nico Gonzalez kırmızı kart görürken, Atletico’nun tek golünü Giuliano Simeone kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca deplasmanından 2-1 yenilgiyle döndü. Arda, 72 dakika süre aldı. Villarreal ise Girona karşısında 1-0 kaybederek üç hafta sonra yenilgiyle tanıştı. 30. haftada Barcelona, 76 puanla Real Madrid’le farkı 7’ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı. Villarreal 58, Atletico Madrid 57 puanda kaldı.

INTER, ÜÇ HAFTA ARADAN SONRA KAZANDI

Serie A’da lider Inter, Roma’yı 5-2 mağlup ederek galibiyet hasretini sona erdirdi. Hakan Çalhanoğlu 67 dakika sahada kaldı ve takımının ikinci golünü attı. Inter’in diğer golleri Lautaro Martinez (2), Marcus Thuram ve Nicolo Barella’dan geldi. Roma’nın gollerini Gianluca Mancini ve Lorenzo Pellegrini kaydetti. Zeki Çelik 90 dakika oynadı.

Zirve yarışındaki diğer karşılaşmalarda Napoli, evinde Milan’ı 1-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Como, Udinese karşısında 0-0 berabere kalarak beş hafta sonra puan kaybetti. Kenan Yıldız’ın forma giydiği Juventus, Genoa’yı 2-0 mağlup etti. Sassuolo, Cagliari’yi 2-1 yenerek üst sıralara tutundu. Semih Kılıçsoy, 83. dakikada oyuna dahil oldu. 31. haftada Inter 72 puanla lider, Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57 puanla takip etti.

BAYERN MÜNİH UZATMALARDA KAZANDI

Bundesliga’da Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 galip geldi. Ev sahibi ekip Johan Manzambi ve Lucas Höler’in golleriyle 2-0 öne geçti. Bayern Münih, Tom Bischof (2) ve Lennart Karl’ın golleriyle maçı çevirdi. Vincent Kompany’nin öğrencileri, ligde 28 hafta sonunda 100 gole ulaştı ve 1971-1972 sezonundaki 101 gollük rekoru kırmaya çok yakın.

Borussia Dortmund, Stuttgart’ı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Leipzig, Werder Bremen deplasmanından 2-1’lik zaferle döndü. Mainz, Ozan Kabak’ın 90 dakika sahada olduğu maçta Hoffenheim’ı 2-1 mağlup etti. Cenk Özkacar’ın forma giydiği Köln, Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg’u 6-3 yendi. 28 haftalık ligde Bayern Münih 73 puanla liderliğini sürdürdü. Dortmund 64, Leipzig ve Stuttgart 53 puanda.

PSG RAHAT KAZANDI

Ligue 1’de lider PSG, Toulouse’u Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos’un golleriyle 3-1 mağlup etti. Zirve takibi yapan Lille, Lens’i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Berke Özer, Lille kalesini 90 dakika korudu. Monaco ise evinde Marsilya’yı 2-1 mağlup etti. 28. haftada PSG, maç eksiğine rağmen 63 puanla liderliği sürdürdü. Lens 59, Lille 50, Marsilya ve Monaco 49’ar puan elde etti.