La Liga’nın 37. haftasında şampiyonluğu daha önce garantileyen Barcelona, sahasında Real Betis’i 3-1 mağlup etti.
BARCELONA 3 GOLLE KAZANDI
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 61. dakikalarda Raphinha ile 73. dakikada Joao Cancelo kaydetti.
ISCO’DAN TEK GOL
Real Betis’in tek golü 68. dakikada penaltıdan Isco tarafından geldi.
LEWANDOWSKI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Barcelona’da sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski, 82. dakikada oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadı.
Lewandowski, Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıkmış oldu.