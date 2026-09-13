Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, Levante deplasmanında ikinci yarının son bölümünde zor anlar yaşamasına rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, henüz 5. dakikada Xavi Espart'ın A takım kariyerindeki ilk golüyle öne geçti. 19. dakikada Raphinha'nın hazırladığı pozisyonda Lamine Yamal farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

YAMAL DUBLE YAPTI

Barcelona, ikinci yarının hemen başında kazandığı penaltıyla farkı üçe çıkardı. Topun başına geçen Lamine Yamal, 48. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Levante ise üç farklı geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Ev sahibi ekip, Ivan Romero ve Roger Brugue'nin son bölümde attığı gollerle skoru 3-2'ye getirerek Barcelona üzerinde baskı kurdu.

SON SÖZÜ ADEYEMI SÖYLEDİ

Levante'nin beraberlik aradığı uzatma dakikalarında sahneye Karim Adeyemi çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Alman futbolcu, 90+3. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye taşıdı ve geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdı.

Barcelona böylece La Liga'da çıktığı 5. karşılaşmayı da kazanarak 15 puana ulaştı ve kusursuz başlangıcını sürdürdü. İkinci lig yenilgisini yaşayan Levante ise 5 puanda kaldı.