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2023 yılında 1,5 milyar dolarlık gişe hasılatıyla büyük başarı yakalayan Barbie filminin devam projesinde önemli bir kriz yaşanıyor.

New York Times'ın haberine göre, 8 dalda Oscar adaylığı elde eden filmin devam yapımının geliştirme süreci, oyuncular ve yönetmenle yürütülen maaş görüşmeleri nedeniyle durma noktasına geldi.

Warner Bros'un, Barbie ve Ken karakterlerini canlandıran Margot Robbie ile Ryan Gosling ve filmin yönetmeni Greta Gerwig ile henüz anlaşmaya varamadığı belirtildi.

RYAN GOSLİNG'İN TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Habere göre Ken rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Ryan Gosling, devam filminde yeniden rol almak için 20 milyon dolar talep etti.

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Greta Gerwig'in aynı ajans tarafından temsil edildiği de aktarıldı.

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'ın ise yapılan talepleri "fazla cömert" bularak kabul etmediği öne sürüldü.

ANLAŞMA OLMAZSA HAKLAR MATTEL'E DÖNECEK

Haberde, tarafların anlaşamaması halinde Barbie'nin film haklarının aralık ayında Warner Bros'tan oyuncak üreticisi Mattel'e geri döneceği ifade edildi.

Warner Bros Stüdyoları'nın eş başkanları Pam Abdy ve Michael De Luca konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mattel ile bir hak anlaşmamız var ve bir sonraki Barbie filmini çekmek için bir dizi büyük teklifte bulunduk. Ne yazık ki, şu ana kadar bir anlaşmaya varamadık."

YENİ YAPIM ŞİRKETİYLE DEVAM EDEBİLİR

Hakların Mattel'e dönmesi ve şirketin başka bir yapım şirketiyle anlaşması halinde ilk filmde kullanılan hiçbir hikâye unsurunun kullanılamayacağı belirtildi.

Böyle bir senaryoda Margot Robbie, Ryan Gosling ve Greta Gerwig'in de yeni projede yer alamayacağı ifade edildi.

GERWİG'İN İKİNCİ FİLM FİKRİ HAZIR

Şimdiye kadar en yüksek hasılat elde eden canlı aksiyon komedisi ve Warner Bros tarihinin en başarılı filmi olma unvanını taşıyan Barbie için oyuncular ve yönetmenle yalnızca tek filmlik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Margot Robbie daha önce Associated Press'e yaptığı açıklamada devam filmiyle ilgili, "Filmi bir üçleme olarak inşa etmedik. Bu filme her şeyimizi verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan hem filmin yönetmeni hem de senaristi olan Greta Gerwig'in ikinci film için fikirlerinin hazır olduğu ve anlaşma sağlanması halinde senaryo çalışmalarına başlayabileceği aktarıldı.