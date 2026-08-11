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2020 yılından bu yana yayınladığı “Derbeder” “Evelallah” “Takmamak Lazım”, “Sorma Boşver” , “Gel” , “Ne Günler” ve Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Yaşar ile birlikte seslendirdikleri “Var Mı?” ile ilgili dinleyicilerin beğenisini kazanan Barbaros, bu kez “Yok Mu?” teklisini dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Barbaros “Yok Mu?” ile ilgili “Murat Güneş'le yeni şarkıyı konuşurken, henüz tek bir söz bile yazılmamıştı. Gülümsedi ve, "Sana daha önce Var Mı'yı yazdım, bu kez Yok Mu'yu yazacağım," dedi. Gerçekten de sözünü tuttu; enerjisi yüksek, dili farklı ve ilk anda akıllara yerleşen bir şarkı ortaya çıktı. Şarkının aranjesi için Can Vatansever'le bir araya geldik. Kafamdaki atmosferi ve hissettirmek istediğim duyguyu paylaştım. Can'ın titiz yaklaşımı, stüdyodaki özverisi ve her detaya gösterdiği özen sayesinde sıcak, hareketli ve dinledikçe insanın içine işleyen profesyonel bir çalışma ortaya çıktı…” diyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun olan Barbaros, opera aryalarından müzikallere, pop müzikten caza kadar sunduğu geniş repertuvarı ile dinleyenlere dünya müziğinin kapılarını aralarken, klasik müzik geçmişinin verdiği güçle yorumculuktaki başarısının yanında teatral yeteneğini gösterdiği müzikallerde de başrol oynadı.

“Yok Mu?”nun söz ve bestesi Murat Güneş, düzenleme ise Can Vatansever’e ait. Şu ana kadar yayınladığı çalışmalarla müzikseverlerin her zaman beğenisini toplayan Barbaros’un yeni şarkısı “Yok Mu?”nun video klibini Gökhan Özdemir çekti.