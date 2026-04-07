Pelin Akil ve Anıl Altan, “Arka Sıradakiler” dizisinde tanışıp ilişkilerini aşka dönüştürmüş, 2016 yılında evlenmişti. Çift, 2019’da dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile örnek gösterilen bir aile tablosu çiziyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz ağustos ayında yollarını ayırma kararı alarak hayranlarını üzen bir ayrılık yaşamıştı.
Baran Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşuluyordu: Pelin Akil sessizliğini bozdu
Pelin Akil, 8 yıl süren evliliğini Anıl Altan ile sonlandırmasının ardından hakkında çıkan yeni ilişki iddialarıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, meslektaşı Baran Bölükbaşı ile aşk yaşadığı yönündeki söylentiler karşısında ilk kez konuştu.Derleyen: Hande Karacan
Muhabir Online'ın haberine göre güzel oyuncu Pelin Akil'in, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Baran Bölükbaşı ile birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edilmişti. Hatta Bölükbaşı’nın, Akil’in sahne aldığı tiyatro oyununu ön sıralardan izleyerek destek vermesi dikkat çekti.
Sahne arkasındaki bu yakınlık, “Yeni bir ilişki mi başlıyor?” sorularını gündeme getirirken gözler Pelin Akil’e çevrildi.
Ünlü oyuncu ise özel hayatına dair konuşmak istemediğini açık bir dille ifade etti.
Akil, “Baran ile ilgili bir ilişki yakıştırıyorsunuz ama ben özel hayatım hakkında konuşmayı uzun zaman önce bıraktım.
Gelin işlerimizi ve başarılarımızı konuşalım” diyerek konuyu kapatmayı tercih etti.
Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen detay vermekten kaçınan oyuncu, nazik ama net tavrıyla dikkat çekti.
Bu açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, şimdi gözler Baran Bölükbaşı’ndan gelecek olası bir açıklamaya çevrildi.
Öte yandan ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması, kulislerde konuşulan iddiaları daha da güçlendirdi.