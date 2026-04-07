Üç büyükşehirde baraj seviyeleri yağışların etkisiyle sınırlı artış gösterse de genel tablo, doluluk oranlarının halen düşük seviyelerde seyrettiğini ortaya koyuyor. 7 Nisan 2026 tarihli veriler de mevcut durumu net biçimde yansıttı.
Barajlarda yeni durum işte doluluk oranları: İzmir, İstanbul, Ankara (7 Nisan 2026)
Son günlerde etkisini artıran yağışlar, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi. Önceki aylara göre kısmi yükseliş yaşanırken, güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından paylaşıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 7 Nisan 2026 verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 69,34 olarak kaydedildi. Son günlerde küçük dalgalanmalar görülse de seviyelerin önceki haftalara kıyasla büyük ölçüde dengeli ilerlediği ifade edildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %91,95
Darlık: %85,37
Elmalı: %93,46
Terkos: %54,09
Alibeyköy: %66,82
Büyükçekmece: %55,57
Sazlıdere: %44,63
Istrancalar: %93,21
Kazandere: %65,35
Pabuçdere: %53,02
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU tarafından 7 Nisan 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 43,15 olarak ölçüldü. Kentteki barajlara ait güncel su seviyeleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %51,68
Balçova Barajı: %100
Ürkmez Barajı: %98,78
Gördes Barajı: %37,18
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %82,38
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ tarafından 7 Nisan 2026 tarihinde yapılan açıklamada, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 37,19 olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca aktif kullanılabilir su miktarının yüzde 29,88 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %67,10
Çamlıdere: %31,53
Çubuk 2 Barajı: %64.10
Eğrekkaya: %70,93
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 52,69
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %32,65
Peçenek: %26.44
Türkşerefli6,32
Uludere Barajı: % 45,00