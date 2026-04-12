Adana'da geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere gerileyen barajlardaki su oranı, son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte yükseldi. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sulama ve enerji üretiminde kullanılan Yedigöze Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Barajlar doldu, Çukurova kanalları suyla buluştu
Adana'da yoğun yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını zirveye taşırken kenti adeta örümcek ağı gibi saran kanallar da suyla buluştu .Derleyen: Cansu İşcan
Çatalan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 99'a yükseldi. Nergizlik Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 98'e çıkarken Seyhan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 86'ya ulaştı. Kozan Barajı ise yağışların etkisiyle yüzde 65 doluluğa yükseldi.
Barajlarda doluluğun artmasıyla birlikte taşkın riskini önlemek için Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, kenti adeta örümcek ağı gibi saran sulama kanallarına da su bırakmaya başladı.
Kanallardaki suyun yeniden yükselmesiyle kent yeniden adeta Venedik'e dönerken vatandaşları da sevindirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde oturan Yılmaz Yücel, kanallara yeniden su verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun süredir böyle bir görüntüye hasrettik. Kanalların dolması hem çiftçi hem de bizler için büyük bir rahatlama oldu" dedi.
Zeliha Şaşmaz ise yağışların ardından kanalların dolmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Temizlik ile alakalı sorunlarımız var. Buranın temiz kalması için hepimizin çaba göstermesi gerek, bazen çok kötü kokabiliyor" diye konuştu.
Cumhur Kırmızıbayrak da suyun kanallara verilmesinin özellikle tarım açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu durum üreticiyi mutlu etti. İnşallah bereketli bir sezon olur. Böyle görünmesi bizleri de mutlu ediyor. Burada yürüyüş yapmak içimizi ferahlatıyor" ifadelerini kullandı.