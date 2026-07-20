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Kaynak: Haber Merkezi

Programın ilk etkinliği, 25 Temmuz Cumartesi günü Salt Beyoğlu Açık Sinema'da gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te Erden Kıral imzalı Hakkâri'de Bir Mevsim, ardından saat 16.00'da Kanal filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimlerin ardından saat 17.30'da düzenlenecek söyleşide, sergide eserleri bulunan sanatçı Evrim Kaya, serginin programcısı Gülce Özkara ile sanatçı ve araştırmacı Dilşad Aladağ bir araya gelerek serginin temaları ve üretim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Sergiyi rehber eşliğinde gezmek isteyenler için son turlar ise 23 Temmuz ve 20 Ağustos Perşembe günleri saat 18.30'da düzenlenecek.

"Barajdan Sızanlar" sergisi, 23 Ağustos tarihine kadar Salt'ta ziyaret edilebilecek.