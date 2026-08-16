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Kaynak: AA / İHA

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Yenice-Gönen Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle uzun süredir sular altında kalan Haydaroba Köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Köprünün kullanıma açılmasıyla bölge sakinlerinin ilçe merkezine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştı.

BARAJ SULARI ÇEKİLİNCE KÖPRÜ YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünü ilçe merkezine bağlayan Haydaroba Köprüsü, Yenice-Gönen Barajı'nın su tutmasının ardından yıllarca sular altında kalmıştı.

Barajdaki su seviyesinin belirgin şekilde düşmesiyle köprü yeniden görünür hale geldi ve ulaşıma açıldı.

ULAŞIM 10 KİLOMETRE KISALDI

Köprünün yeniden hizmete girmesiyle Haydaroba köyünden Yenice ilçe merkezine ulaşım yaklaşık 10 kilometre kısaldı.

Vatandaşlar, daha kısa güzergâh sayesinde hem zamandan kazanıyor hem de yakıt masraflarında tasarruf sağlıyor.