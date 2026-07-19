Kaynak: DHA

Olay, öğleden sonra Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde oldu. Serinlemek için baraj gölüne giren Ramazan Esin, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Esin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.