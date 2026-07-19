Olay, öğleden sonra Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde oldu. Serinlemek için baraj gölüne giren Ramazan Esin, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Esin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç, kurtarılamadı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: DHA
Mardin'in Dargeçit ilçesinde serinlemek için girdiği Ilısu Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çok Okunanlar