Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (30 Temmuz 2026)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 55.49'a geriledi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle takip ediliyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 29 Temmuz itibarıyla yüzde 55.49 oldu. En yüksek doluluk Elmalı, en düşük doluluk ise Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.