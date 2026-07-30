İSKİ'nin 30 Temmuz 2026 tarihli bültenine göre İstanbul'un su haznelerindeki doluluk oranlarında azalma tespit edildi. Şehrin su kapasitesine dair güncel istatistikler sunulurken, tırmanan hava sıcaklıklarıyla beraber havzalardaki son durum halkın ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (30 Temmuz 2026)
Barajların doluluk oranları tekrar konuşulmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in su kaynaklarına ait güncel veriler paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in su rezervlerine ilişkin en yeni rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı.Kaynak: Haber Merkezi
İSKİ’nin 30 Temmuz tarihinde açıkladığı verilere göre İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde yüzde 55.49'a geriledi
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 55.49'a geriledi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle takip ediliyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 29 Temmuz itibarıyla yüzde 55.49 oldu. En yüksek doluluk Elmalı, en düşük doluluk ise Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.
Barajların güncel doluluk oranları:
Alibey Barajı: yüzde 54.97
Büyükçekmece Barajı: yüzde 39.29
Darlık Barajı: yüzde 73.20
Elmalı Barajı: yüzde 87.71
Istrancalar Barajı: yüzde 31.31
Kazandere Barajı: yüzde 29.76
Pabuçdere Barajı: yüzde 25.19
Sazlıdere Barajı: yüzde 32.41
Terkos Barajı: yüzde 46.08
Ömerli Barajı: yüzde 78.59
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 30 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 44.78 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 38.35 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: % 66.99
Çamlıdere: % 40.32
Çubuk 2 Barajı: % 59,67
Eğrekkaya: %74.58
Kargalı: %57.38
Kavşakkaya: %61.01
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %36.62
Peçenek: %29,44
Türkşerefli:%10,14
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 30 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %50,2
Balçova Barajı: %72,37
Ürkmez Barajı: %83,21
Gördes Barajı: %35,57
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %58,81