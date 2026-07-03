Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 47,63 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 41,54 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.