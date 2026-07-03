Yeniçağ Gazetesi
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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026)

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla baraj doluluk oranları yeniden gündemde yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki barajlara ait güncel veriler açıklandı. İSKİ, ASKİ ve İZSU’nun paylaştığı son ölçümlerde, önceki döneme göre doluluk seviyelerinde sınırlı değişim görüldü.

Kaynak: Diğer
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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 1

İSKİ’nin 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı geriledi, su miktarlarına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Yaz aylarının etkisini artırmasıyla su kaynakları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 2

Megakentteki baraj seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, güncel veriler İSKİ tarafından açıklandı.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 3

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 62,98’e düştü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle izleniyor.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 4

Barajların güncel doluluk oranları:
Ömerli: %88,74
Darlık: %81,03
Elmalı: %88,29
Terkos: %51,47
Alibeyköy: %59,17
Büyükçekmece: %45,67
Sazlıdere: %38,22
Istrancalar: %27,09
Kazandere: %41,76
Pabuçdere: %37,64

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 5

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 47,63 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 41,54 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 6

Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %76,55
Çamlıdere: %42,69
Çubuk 2 Barajı: %64,58
Eğrekkaya: %79,14
Kargalı: %95,02
Kavşakkaya: %67,87
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %35,35
Peçenek: %30,41
Türkşerefli:%10,14

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 7

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İZSU’nun 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026) - Resim: 8

Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %52,19
Balçova Barajı: %81,05
Ürkmez Barajı: %87,73
Gördes Barajı: %38,36
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %65,83

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