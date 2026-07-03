İSKİ’nin 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı geriledi, su miktarlarına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Yaz aylarının etkisini artırmasıyla su kaynakları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (3 Temmuz 2026)
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla baraj doluluk oranları yeniden gündemde yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki barajlara ait güncel veriler açıklandı. İSKİ, ASKİ ve İZSU’nun paylaştığı son ölçümlerde, önceki döneme göre doluluk seviyelerinde sınırlı değişim görüldü.Kaynak: Diğer
Megakentteki baraj seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, güncel veriler İSKİ tarafından açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 62,98’e düştü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle izleniyor.
Barajların güncel doluluk oranları:
Ömerli: %88,74
Darlık: %81,03
Elmalı: %88,29
Terkos: %51,47
Alibeyköy: %59,17
Büyükçekmece: %45,67
Sazlıdere: %38,22
Istrancalar: %27,09
Kazandere: %41,76
Pabuçdere: %37,64
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 47,63 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 41,54 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %76,55
Çamlıdere: %42,69
Çubuk 2 Barajı: %64,58
Eğrekkaya: %79,14
Kargalı: %95,02
Kavşakkaya: %67,87
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %35,35
Peçenek: %30,41
Türkşerefli:%10,14
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 3 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %52,19
Balçova Barajı: %81,05
Ürkmez Barajı: %87,73
Gördes Barajı: %38,36
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %65,83