Üç büyükşehirde barajlardaki mevcut su seviyeleri merak edilirken, 24 Mayıs 2026 tarihli resmi açıklamalar doluluk oranlarına ilişkin son durumu ortaya koydu.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (24 Mayıs 2026)
İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları yeniden gündeme gelirken, önceki günlere kıyasla sınırlı değişim kaydedildi. Güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 24 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,72 olarak ölçüldü. Son günlerde küçük dalgalanmalar görülse de seviyelerin önceki haftalara göre dengeli bir seyir izlediği belirtildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %96,24
Darlık: %91,92
Elmalı: %95,52
Terkos: %59,61
Alibeyköy: %65,89
Büyükçekmece: %55,02
Sazlıdere: %44,25
Istrancalar: %33,93
Kazandere: %56,72
Pabuçdere: %55,75
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 24 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 46,84 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 40,65 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %83,63
Çamlıdere: %41,03
Çubuk 2 Barajı: %71,21
Eğrekkaya: %81,16
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 70,18
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %33,00
Peçenek: %27,48
Türkşerefli:%5.20
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 24 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 49,27 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %54,55
Balçova Barajı: %93,62
Ürkmez Barajı: %97,55
Gördes Barajı: %41,32
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %75,78