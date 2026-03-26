İstanbul Beyoğlu'nda birliktelik yaşadığı kişiyi ölü bulduğunu iddia eden kadın, maktulün boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

Kendi yaptığı ihbarla polise yanıltıcı bilgi veren Bilge D., sevgilisi F.D'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusunda aralarında çıkan kavga sonucu maktulü öldürdüğünü söyleyen şüphelinin yalanı, otopsi raporuyla gün yüzüne çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Kulaksız Mahallesi'nde evde ölü bulunan ve hakkında "şüpheli ölüm" raporu tutulan F.D'nin (59) ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, polise ihbarda bulunan Bilge D'nin (49) ifadesine başvurdu. Bilge D, olay günü polise verdiği ifadesinde, maktulle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını, banyodan çıktığında F.D'nin yerde ölü vaziyette yattığını öne sürdü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adli Tıp Kurumundan çıkan rapor sonucu maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Bilge D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettikleri maktulü üzerine çıkıp boğarak öldürdükten sonra polise "Banyodan çıktığımda ölü vaziyette yatıyordu." diye ihbarda bulunduğunu anlattı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.