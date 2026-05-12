Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı

Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı

İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Skye van Rensburg, banyoda yaptığı basit bir hatanın bedelini altı yıl boyunca işitme yetisini kaybederek ödedi. Kişisel temizlik amacıyla kullanılan pamuklu çubukların yarattığı tehlike, genç annenin hayatını adeta bir kabusa çevirdi.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 1

Cheshire, Winsford’da ikamet eden Skye van Rensburg, duş aldığı sırada kulağını pamuklu çubukla temizlemek isterken çubuğu gereğinden fazla derine itti. Sol kulak zarını delen genç kadın, o an hissettiği acıyı "dayanılmaz" olarak nitelendirdi. Olayın hemen ardından yüzüne ve boynuna yayılan şiddetli bir ağrıyla sarsılan Skye, kısa sürede sol kulağındaki duyma yetisini tamamen kaybetti.

1 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 2

Tıbbi yardım için başvurduğu uzmanlar, kulak zarının delindiğini tespit ederek biriken kirin profesyonelce temizlenmesini önerdi. Ancak işlemin canını daha fazla yakacağından korkan genç anne, tedaviyi tam 6 yıl boyunca erteledi. Bu süre zarfında hayatı ciddi şekilde zorlaşan Skye, yaşadığı dramı şu sözlerle ifade etti:

2 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 3

"Geceleri bebeğimin ağlamasını, kapımın çalındığını duyamıyordum. Dengem bozulmuştu ve kulak çınlaması yüzünden sürekli metal kapıların çarpma sesine benzer gürültülerle yaşıyordum."

3 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 4

Sol kulağı tamamen sağır olan Skye, bir süre sonra sağ kulağında da benzer bir yöntemle hasar oluşturdu. Bu kez kulak zarını delmese de kirin daha derine itilmesine neden olarak sağ kulağındaki işitme oranını da minimuma indirdi. Neredeyse tamamen sessizliğe gömülen genç anne, en sonunda profesyonel bir odyoloğa gitmeye karar verdi.

4 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 5

Odyolog tarafından uygulanan mikro emme (micro-suction) yöntemiyle kulaklarındaki kir temizlenen Skye, 6 yıl sonra ilk kez duymaya başladı. Yapılan kontrollerde, korkulanın aksine sol kulak zarındaki deliğin de zamanla kapandığı ve iyileştiği anlaşıldı.

5 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 6

İşlem sonrası dünyasının yeniden "gürültülü" ve canlı hale geldiğini belirten Skye, herkesi bu alışkanlıktan vazgeçmeye çağırıyor:

6 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 7

"Kulaklarınızı temizlediğinizi sanıyorsunuz ama aslında kiri içeri itip kanalı tıkıyorsunuz. Pamuklu çubukları çöpe atın, yaşadığım acıya ve kayba kesinlikle değmez."

7 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 8

Tıbbi otoriteler ve İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan uyarılara göre; kulak temizleme çubukları kulak kirini dışarı çıkarmak yerine kulak zarına doğru iter. Bu durum;

8 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 9

Kulak zarı delinmesine,
Kulak kanalı enfeksiyonlarına,
Kalıcı işitme kaybına ve denge bozukluklarına yol açabilir.

9 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 10

Kulaklar, kendi kendini temizleyen bir mekanizmaya sahip olduğu için uzmanlar, kulak kanalının içine herhangi bir yabancı cisim sokulmamasını önemle vurguluyor.

10 11
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro