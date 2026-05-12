Cheshire, Winsford’da ikamet eden Skye van Rensburg, duş aldığı sırada kulağını pamuklu çubukla temizlemek isterken çubuğu gereğinden fazla derine itti. Sol kulak zarını delen genç kadın, o an hissettiği acıyı "dayanılmaz" olarak nitelendirdi. Olayın hemen ardından yüzüne ve boynuna yayılan şiddetli bir ağrıyla sarsılan Skye, kısa sürede sol kulağındaki duyma yetisini tamamen kaybetti.
Banyoda yaptığı şey 6 yıl boyunca hayatını cehenneme çevirdi: 21'lik annenin kulak çubuğuyla gelen dramı
İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Skye van Rensburg, banyoda yaptığı basit bir hatanın bedelini altı yıl boyunca işitme yetisini kaybederek ödedi. Kişisel temizlik amacıyla kullanılan pamuklu çubukların yarattığı tehlike, genç annenin hayatını adeta bir kabusa çevirdi.Derleyen: Abdullah Kerzi
Tıbbi yardım için başvurduğu uzmanlar, kulak zarının delindiğini tespit ederek biriken kirin profesyonelce temizlenmesini önerdi. Ancak işlemin canını daha fazla yakacağından korkan genç anne, tedaviyi tam 6 yıl boyunca erteledi. Bu süre zarfında hayatı ciddi şekilde zorlaşan Skye, yaşadığı dramı şu sözlerle ifade etti:
"Geceleri bebeğimin ağlamasını, kapımın çalındığını duyamıyordum. Dengem bozulmuştu ve kulak çınlaması yüzünden sürekli metal kapıların çarpma sesine benzer gürültülerle yaşıyordum."
Sol kulağı tamamen sağır olan Skye, bir süre sonra sağ kulağında da benzer bir yöntemle hasar oluşturdu. Bu kez kulak zarını delmese de kirin daha derine itilmesine neden olarak sağ kulağındaki işitme oranını da minimuma indirdi. Neredeyse tamamen sessizliğe gömülen genç anne, en sonunda profesyonel bir odyoloğa gitmeye karar verdi.
Odyolog tarafından uygulanan mikro emme (micro-suction) yöntemiyle kulaklarındaki kir temizlenen Skye, 6 yıl sonra ilk kez duymaya başladı. Yapılan kontrollerde, korkulanın aksine sol kulak zarındaki deliğin de zamanla kapandığı ve iyileştiği anlaşıldı.
İşlem sonrası dünyasının yeniden "gürültülü" ve canlı hale geldiğini belirten Skye, herkesi bu alışkanlıktan vazgeçmeye çağırıyor:
"Kulaklarınızı temizlediğinizi sanıyorsunuz ama aslında kiri içeri itip kanalı tıkıyorsunuz. Pamuklu çubukları çöpe atın, yaşadığım acıya ve kayba kesinlikle değmez."
Tıbbi otoriteler ve İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan uyarılara göre; kulak temizleme çubukları kulak kirini dışarı çıkarmak yerine kulak zarına doğru iter. Bu durum;
Kulak zarı delinmesine,
Kulak kanalı enfeksiyonlarına,
Kalıcı işitme kaybına ve denge bozukluklarına yol açabilir.
Kulaklar, kendi kendini temizleyen bir mekanizmaya sahip olduğu için uzmanlar, kulak kanalının içine herhangi bir yabancı cisim sokulmamasını önemle vurguluyor.