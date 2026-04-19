Günlük kullanılan havluların banyoda asılı durması genellikle normal kabul edilse de, bu havluların her kullanımdan sonra tamamen kuruması büyük önem taşıyor.
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı
Havluları banyoda saklamak birçok kişi için oldukça pratik görünse de, uzmanlar bunun her zaman en sağlıklı yöntem olmadığını belirtiyor. Özellikle fazla havluların nemli banyo ortamında tutulması, hijyen açısından bazı riskler oluşturabiliyor.Derleyen: Cemile Kurel
Ayrıca uzmanlar, hijyenin korunması için havluların ortalama 7 ila 10 günde bir yıkanmasını öneriyor.
Asıl risk ise yedek havlularda ortaya çıkıyor. Nem oranı yüksek banyolar, havluların saklanması için uygun bir ortam değil.
Bu koşullar; küf oluşumuna, kötü kokuya ve bakteri üremesine zemin hazırlayabiliyor. Üstelik sifon çekildiğinde havaya karışan bakterilerin havlulara bulaşma ihtimali de bulunuyor.
Bunun yanında, banyoda uzun süre kalan temiz havlular buhar nedeniyle nem çekebiliyor.
Bu da hem kumaş yapısının bozulmasına hem de mikroorganizmaların çoğalmasına yol açabiliyor.
Uzmanlar, yedek havluların mümkünse kuru ve iyi havalandırılan bir dolapta, örneğin çamaşır odasında saklanmasını öneriyor.
Eğer banyoda saklamak zorunluysa, kapalı bir dolap kullanılması, ortamın düzenli havalandırılması ve nemin azaltılması için kapının aralık bırakılması gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.