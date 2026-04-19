Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı

Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı

Havluları banyoda saklamak birçok kişi için oldukça pratik görünse de, uzmanlar bunun her zaman en sağlıklı yöntem olmadığını belirtiyor. Özellikle fazla havluların nemli banyo ortamında tutulması, hijyen açısından bazı riskler oluşturabiliyor.

Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 1

Günlük kullanılan havluların banyoda asılı durması genellikle normal kabul edilse de, bu havluların her kullanımdan sonra tamamen kuruması büyük önem taşıyor.

1 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 2

Ayrıca uzmanlar, hijyenin korunması için havluların ortalama 7 ila 10 günde bir yıkanmasını öneriyor.

2 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 3

Asıl risk ise yedek havlularda ortaya çıkıyor. Nem oranı yüksek banyolar, havluların saklanması için uygun bir ortam değil.

3 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 4

Bu koşullar; küf oluşumuna, kötü kokuya ve bakteri üremesine zemin hazırlayabiliyor. Üstelik sifon çekildiğinde havaya karışan bakterilerin havlulara bulaşma ihtimali de bulunuyor.

4 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 5

Bunun yanında, banyoda uzun süre kalan temiz havlular buhar nedeniyle nem çekebiliyor.

5 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 6

Bu da hem kumaş yapısının bozulmasına hem de mikroorganizmaların çoğalmasına yol açabiliyor.

6 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 7
7 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 8

Uzmanlar, yedek havluların mümkünse kuru ve iyi havalandırılan bir dolapta, örneğin çamaşır odasında saklanmasını öneriyor.

8 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 9
9 10
Banyoda havlu saklamak masum değil: Uzmanlardan önemli uyarı - Resim: 10

Eğer banyoda saklamak zorunluysa, kapalı bir dolap kullanılması, ortamın düzenli havalandırılması ve nemin azaltılması için kapının aralık bırakılması gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro