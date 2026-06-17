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Tavuk eti üreticisi 13 şirkete yönelik verilen denetim kayyımlığı kararları, mahkemelerin peş peşe aldığı kararlarla kaldırılmaya devam ediyor. Banvit’in yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine şirkete uygulanan denetim kayyımlığı tedbiri de sona erdi.

Banvit tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sorușturma çerçevesinde İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin Şirketimize yönelik denetim kayyımlığı tedbiri kararına karşı itiraz edilmiş ve bu itirazımız doğrultusunda bugün Şirketimiz hakkında uygulanan denetim kayyımlığı tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Dün de Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita hakkında uygulanan denetim kayyımlığı tedbirlerinin mahkeme kararıyla kaldırıldığı açıklanmıştı.