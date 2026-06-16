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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu ve piyasa işleyişini bozdukları gerekçesiyle beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturmada yeni ve sarsıcı bir gelişme yaşandı. Aralarında Banvit, Şenpiliç, Er Piliç ve Keskinoğlu gibi pazarın en büyük oyuncularının da bulunduğu 13 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyımı olarak atandı.

NE OLMUŞTU ?

Sektördeki hareketlilik, 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonla ayyuka çıkmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, piyasa koşullarına haksız müdahale iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 29 şirket yöneticisi ve yetkilisinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BANVİT: KARARLAR ARTIK KAYYIM ONAYINDAN GEÇECEK

Sürecin ticari yansımalarına dair en net resmi açıklama sektör devlerinden Banvit'ten geldi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını doğruladı.

Açıklamada, TMSF'nin şirkete "denetim kayyımı" olarak atandığı belirtilerek, "Şirketimizin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bu kararla birlikte, şirket yönetiminin atacağı ticari adımlar TMSF yetkililerinin denetimi ve izni olmadan uygulanamayacak.

KAYYIM ATANAN 13 BEYAZ ET FİRMASININ TAM LİSTESİ

Mahkeme kararı doğrultusunda yönetimsel kararları TMSF denetimine geçen şirketler şunlar:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi

Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.